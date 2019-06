Mama brachte geflüchteten Sohn zur Polizei

In der Nacht vom 15. Juni 2019 auf 16. Juni 2019 lenkte ein Pkw-Lenker seinen Pkw auf der Grieskirchner Straße in Wels in südliche Richtung. Auf Höhe des Hauses Grieskirchner Straße 119 fuhr er gegen den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der geparkte Pkw auf den Gehsteig geschleudert. Der Pkw-Lenker beging Fahrerflucht. Am Unfallort wurden Teile eines silber/graufarbigen Mazda gefunden. Das Fahrzeug muss vorne rechts stark beschädigt sein.