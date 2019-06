Stress ließ Betrugsopfer (86) zusammenbrechen

Zwei Betrüger haben am Montagvormittag einen 86 Jahre alten Mann als Opfer auserkoren und dem betagten Pensionisten schlussendlich 100 Euro abgenommen. Das Duo gab sich gegenüber dem Betroffenen als Installateure aus, um so Einlass in dessen Wohnung zu bekommen. Als der Pensionist den Braten roch und die beiden zu gehen bat, forderten die Männer 100 Euro. Der Stress war dem Opfer dann jedoch zu viel …