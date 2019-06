“The Secret Life of Pets 2” schon vorab sehen!

10x2 Kinotickets gewinnen!

Leser der „Krone Tierecke“ haben die Möglichkeit, je zwei Tickets für den exklusiven Felix Soup Kinostart von „The Secret Life of Pets 2“ am 25. Juni um 18 im Cineplexx Donau Plex, Wagramerstraße 79, 1220 Wien, zu gewinnen. Einfach mitmachen, das untenstehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen. Die Gewinner werden zeitnah verständigt und ihre Tickets an der Kinokasse ab 17 Uhr auf Name hinterlegt. Unter den Gewinnern wird auch noch ein ganz besonderes Highlight verlost - ein "Krone Tierecke"-Leser wird eingeladen, beim exklusiven Presse- und VIP-Empfang teilzunehmen.