Pechvogel Wolf: Mit Gips zurück nach Salzburg

Österreichs U21-Teamspieler Hannes Wolf ist nach seinem erlittenen Bruch des rechten Außenknöchels (Foul siehe im Video oben) bereits auf dem Weg in die Heimat. Das bestätigte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Montag im Rahmen des Trainings der ÖFB-Reservisten in Corno di Rosazzo. „Er hat im Spital einen Gips bekommen, die Nacht bei uns im Teamquartier verbracht und ist am Weg nach Salzburg“, so Schöttel.