Schülerin (9) auf Radfahrerüberfahrt angefahren

Der Mann erfasste die junge Radfahrerin. Die Schülerin stürzte und zog sich Verletzungen an den Knien und am Sprunggelenk zu. Die Rettung brachte das Mädchen in das LKH Salzburg. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Serbe keine gültige Lenkerberechtigung besitzt. Es wird angezeigt.