Wiener Uhrenlabel startet Afterwork-Event

Die Marina Wien liegt direkt an der Donau und bietet eine Vielzahl an Aktivitäten, riesige Grünflächen in Privatbesitz und eine gastronomisch wie veranstaltungstechnisch, top ausgestattete Location. Man kann zum Beispiel seine Pina Colada auf einer Spritztour mit dem schnellsten Speedboot Österreichs (900PS) genießen, oder sich vom Spyderrock in schwindelerregender Höhe abseilen lassen. Weiters finden wir, dass sich die Skyline mit dem Grün der Donauinsel von ihrer schönsten Seite zeigt. Und das aller Wichtigste, wir konnten im Donau Marina Wien Restaurant unsere Vision einer Beachparty mit allem, was dazu gehört, realisieren und bieten somit eine außergewöhnliche Plattform für unsere Gäste. Vom bereits erwähnten Spider Rock und Speedboot-Fahrten, über Candy- und Ice Cream Bars, eigene coole Cocktailbars, Cabanas zum Relaxen, geniale Summer- und Clubtunes und noch so viel mehr.