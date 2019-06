„Aufstrebender Trainer“ - Karner neuer Horn-Coach

Der 40jährige Karner startete seine Trainerlaufbahn 2008 beim SV Mattersburger Nachwuchs, und wechselte dann als Assistenztrainer zu den Mattersburger Amateuren in die Regionalliga Ost. Drei Jahre war Karner dann als Co-Trainer beim SV Mattersburg in der Bundesliga im Einsatz, davon rund 100 Spiele mit Trainer Ivica Vastic. 2016 wechselte Karner als Cheftrainer zum SV Stegersbach (Landesliga Burgenland), 2018 zum SC Neusiedl am See in der Regionalliga Ost. Seit dem Frühjahr 2019 war Karner als Trainer beim FC Gleisdorf 09 aktiv.