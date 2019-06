Älteste Frau Europas mit 116 Jahren gestorben

Die am 20. März 1903 geborene Frau hatte zwei Weltkriege erlebt und mit ihrem Mann ein Kaffeehaus in ihrem Heimatdorf betrieben. Sie hatte fünf Kinder, neun Enkel, und 16 Urenkel und wohnte im Haus einer ihrer Töchter. Der Tag des Begräbnisses wurde zum Trauertag in Poggio Imperiale erklärt.