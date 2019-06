Abreise-Chaos, Müll: Die Nachwehen des Nova Rock

Abreise-Chaos verärgert Besucher

Die Polizei hatte zwar ein Verkehrskonzept entwickelt, um die An- und Abreise der Nova-Rock-Fans möglichst rasch und sicher zu ermöglichen. Der Großteil der Besucher aber verzichtete am letzten Tag des Festivals auf eine weitere Nacht am Gelände, sodass es bei der Abfahrt vom Festivalgelände trotz aller Vorkehrungen zu stundenlangen Verzögerungen kam.