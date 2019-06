Immer mehr Haiattacken: Ist Klimawandel schuld?

In den vergangenen zwei Wochen kam es in North Carolina zu drei Hai-Attacken. Am Sonntag wurde ein Achtjähriger von einem Hai ins Bein gebissen. Anfang Juni musste einem Mädchen nach einem Angriff sogar das Bein amputiert werden. Das sind im Vergleich zu vorherigen Jahren ungewöhnlich viele: Durchschnittlich werden in dem Bundesstaat drei Raubfisch-Angriffe gemeldet - pro Jahr.