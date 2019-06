Computersimulationen statt echter Tests bei Boeing

Software-Panne verursachte Abstürze

Der US-Flugzeugbauer war vor einigen Wochen wegen des softwarebedingten Absturzes einer Boeing 737 Max in Äthiopien in die Kritik geraten. Ein weiterer Absturz in Indonesien wurde ebenfalls auf einen Software-Fehler zurückgeführt, der Unglücks-Jet wurde in weiterer Folge in vielen Ländern mit einem Flugverbot belegt.