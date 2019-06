Sexy: Den Badeanzug trägt man nicht nur im Freibad

Heiß, heißer, Sommer: Die herrschenden Temperaturen sind nicht einmal leicht bekleidet so richtig zu ertragen. Also warum nicht gleich einen Badeanzug anziehen, damit man jederzeit ins kühle Nass springen kann. Doch in dieser Saison nicht unten drunter, sondern als Teil des Outfits in Szene gesetzt. Ein sexy Trend für heiße Jahreszeit.