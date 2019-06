Wiener Sängerin für Videodreh in der Wüste

Das Musikvideo zur Single „Sandgeflüster“ wurde in der marokkanischen Wüste gedreht. Vier Tage lang verbrachte Samira Dadashi und ihr Produktionsteam bei den Nomaden in den Sanddünen Marokkos. „Es war ein unglaublich schönes Erlebnis! Der Himmel war nachts immer voller Sterne und in der Früh fiel der erste Blick auf die Sanddünen - ein unglaublicher Moment“, so Samira Dadashi über die Tage in der Wüste. Außerdem wurden vereinzelte Szenen in einem berühmten Filmstudio in Marokko gedreht. Eine Location, die womöglich an Ausschnitte von „Game of Thrones“, „Die Mumie“ oder „Asterix und Obelix: Mission Kleopatra“ erinnert. Für die Videoproduktion ist niemand geringerer als Shaho Casado - unter anderem für die Musikvideos von Raf Camora bekannt - verantwortlich.