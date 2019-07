Für die Meisten geht es nach der Schule direkt an die Uni - und ist der Abschluss erst mal in der Tasche, dann wird auch die Karriere in Angriff genommen. Doch Hollywood schreibt da oft eine andere Geschichte. Denn viele Stars drückten nach ihrem Durchbruch in der Traumfabrik noch einmal im Uni-Hörsaal die Schulbank.