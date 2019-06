Wiener Kleingärten sind wahre „Oasen der Vielfalt“

Rosen, Tulpen und Lavendel werden laut der Studie der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am häufigsten kultiviert. In vielen Kleingärten werden auch wieder Obst, Gemüse und Kräuter gepflanzt. Mehr als 75 verschiedene Arten von sogenannten Nahrungspflanzen wurden nachgewiesen, wobei Apfelbäume, Tomaten oder Johannisbeeren in mehr als 60 Prozent der Kleingärten wachsen.