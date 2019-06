Gitarrengott Jeff Beck feiert 75. Geburtstag

Mit allen Großen kooperiert

Danach schaffte Jeff Beck es in die britischen Charts mit den zwei Singles „Hi Ho Silver Lining“ und „Tallyman“ und etablierte seine Erkennungsmelodie „Beck‘s Bolero“, bevor er mit seinem ersten Soloalbum „Truth“ (1968) seinen Ruf als Gitarrenlegende zementierte. Unterstützt wurde er von solchen Ausnahmemusikern wie Rod Stewart, dem späteren Stones-Bassisten Ron Wood, The-Who-Schlagzeuger Keith Moon, dem späteren Zeppelin-Mitglied John Paul Jones und Keyboarder Nicky Hopkins. Doch bereits nach zwei Alben als Jeff Beck Group und nur drei Wochen vor ihrem geplanten Auftritt in Woodstock löste er seine Band auf. Später arbeitete er in vielen unterschiedlichen Formationen mit Mick Jagger, Roger Waters, Brian May, Paul Rodgers und Stevie Wonder zusammen, sowie mit Tina Turner an ihrem „Private Dancer“-Album. Dabei spielte er sich virtuos durch die unterschiedlichsten Musikstile von Heavy Blues über Pop bis Rock, Funk, Trance und natürlich Jazz. Nur eines blieb: Er erfand Sound immer wieder neu.