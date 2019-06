Arbeiter (36) von Eisensteher am Kopf getroffen

Der Unfall passierte nach Angaben der Berufsrettung gegen 15.30 Uhr. Unmittelbar nach dem schweren Unfall alarmierten Kollegen des 36-Jährigen sofort die Einsatzkräfte. „Mitarbeiter der Seiltechnikeinsatzgruppe der Berufsrettung Wien starteten die notfallmedizinische Versorgung des Bauarbeiters gleich direkt an der Unfallstelle im zweiten Stock“, so Berufsrettungssprecherin Corina Had am Dienstag.