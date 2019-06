Cardi B platzte beim Auftritt der Catsuit

Für die Musikerin mit dem losen Mundwerk war das ganze Gwirks mit den Outfits aber ohnehin kein Problem. Denn nicht nur auf Instagram, sondern auch auf der Bühne zeigt sich Cardi B immer wieder ganz schön freizügig. Und die Fans vor der Bühne freute so viel Körpereinsatz so und so umso mehr ...