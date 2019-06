So steht es um das grüne Klima-Gewissen der Stars

„Total im Zwiespalt“

Die Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (34, „Yo! MTV Raps“) zieht es gar nicht allzu weit in die Ferne: „Ich mag es einfach gerne im Sommer in Europa, wo es schönes Wasser gibt und leckeres Essen.“ In Sachen Fliegen sei sie „total im Zwiespalt“. Einerseits müsse sie halt sehr viel reisen für ihren Beruf - auf der anderen Seite mache sie sich Gedanken über die Themen Klima- und Umweltschutz. „Ich versuche halt irgendwie die Balance zu halten, aber ich hab‘ den Dreh noch nicht richtig raus. Aber vielleicht mal einen Baum pflanzen, für jeden Flug einen Baum.“