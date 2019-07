Als die amerikanische Talkmasterin Oprah Winfrey die blaue Beere das erste Mal in ihrer Show vorstellte, brach ein regelrechter Hype um das Superfood aus. Dabei gilt diese in Ihrem Ursprungsland, also in Südamerika, als ganz normales Grundnahrungsmittel. Die Acaibeere ist die Frucht der Kohlpalme und besteht zu 90 Prozent aus einem Kern. Nach der Ernte wird die Acaibeere entkernt, püriert und so verkauft.