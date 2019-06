Frau ansprechbar: Polizei hofft auf Befragung

Die blutige Attacke auf eine 42-jährige Frau am Montag n der Gemeinde Treffen, gibt der Polizei selten so viele Rätsel auf. Zwei Männer sollen der Bäuerin in den Bauch gestochen haben. Trotz der groß angelegten Fahndung fehlt von ihnen aber jede Spur. Es gibt keine Hinweise auf das Tatmotiv. Am Dienstag wurde bekannt, dass die 42-Jährige ansprechbar ist. Jetzt hofft die Polizei auf die Befragung der Frau, damit sie der Sache näher auf den Grund gehen können.