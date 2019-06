Terrorvideo verbreitet: Haftstrafe für 44-Jährigen

Zu 21 Monaten Haft ist ein 44-jähriger Neuseeländer verurteilt worden, weil er das Terrorvideo von Christchurch am Tag nach dem Anschlag auf zwei Moscheen mit 51 Toten Mitte März verbreitet hatte. Der Besitzer eines Geschäfts, das mit Neonazi-Symbolen wirbt, leitete das Video am Tag nach dem Massaker an mehrere Bekannte weiter.