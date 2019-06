Staatsopern-Stars zeigen vollen Einsatz für Kinder

Es ist ein echtes Herzensprojekt der Bühnen-Stars der Wiener Staatsoper: Im MuTH, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, stellten sich Größen wie Dirigent Marco Armiliato, Camilla Nylund, Rachel Frenkel und viele mehr, mit Unterstützung des weltberühmten Knabenchors und Gästen wie Opernball-Organisatorin Maria Großbauer, in den Dienst der guten Sache. Der Reinerlös dieses musikalischen Abends der Superlative geht an den Verein Superar - „Music for Social Change“, den Staatsoperndirektor Dominique Meyer seit Jahren tatkräftig unterstützt.