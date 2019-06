„Vielleicht sind ja Sektgläser im Picknickkorb“

Anna Veith schlendert den Feldweg entlang. Hoch oben in Rohrmoos auf dem Berg lässt es sich einfacher nachdenken. An ihrem heutigen 30. Geburtstag steht aber nicht nur das an, die Augen sind auf die kommende Saison gerichtet. „Ich werde natürlich trainieren, aber wenn es sich irgendwie ausgeht, versuche ich einen netten Spaziergang im Grünen zu machen - und vielleicht sind auch zufällig zwei Gläschen Sekt im Picknickkorb zum Anstoßen.“