Bub (14) zückte bei Raubüberfall Pistole

Brutaler Überfall mit Schusswaffe

Der Anklage nach fassten die vier gemeinsam den Entschluss, das Wettlokal in der St.-Julien-Straße 33 zu überfallen. Nachdem das Quartett - zwischen 14 und 20 Jahre alt - in jener Nacht an der Tür klingelte, öffnete eine Angestellte. Wenige Momente später passierte es: „Überfall“, schrie der Jüngste und zückte eine Pistole. Nur einen Meter vom Opfer entfernt soll er repetiert haben, während sein Komplize drohte: „Hör auf zu weinen und gib das Geld her.“ Daraufhin flüchteten sie mit der Beute: 710 Euro.