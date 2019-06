Ibiza, Regierungs-Aus: Was wird jetzt aus der FPÖ?

Vilimsky: „Es gab Hintermänner“

Ebenfalls im Studio: FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky. Der betonte noch am Montagabend in der „ZiB 2“, dass es sich beim Ibiza-Skandal seiner Meinung nach um ein politisches Komplott handle: „Es gab Hintermänner, die das Ziel hatten, die Regierung zu stürzen.“ Dass die Zukunft der FPÖ an das politische Comeback von Heinz-Christian Strache gebunden sein könnte, glaubt er - besonders im Bezug auf die Wien-Wahl - nicht: „Es gibt viele, die dafür infrage kämen. Zum Beispiel Dominik Nepp, der hervorragende Arbeit leistet.“