„Wir haben ein Video - mehr dann persönlich“

Detektive, Forensiker und Co. beschäftigt

Von seinem Büro unweit des Wiener Rathauses aus macht er nun mit einem großen Apparat Jagd auf die Hintermänner: Detektive, Forensiker und andere Experten gehören zu einem Stab von mehr als zehn Mitarbeitern, der sich nur mit dieser brisanten Causa beschäftigt. Zudem betreibt Schmidt ein Hotel in Thailand und verkauft Unterwäsche für Frauen. An der Lösung spektakulärer Kriminalfälle will er sich übrigens schon vor Jahrzehnten beteiligt haben - bei der Verhaftung des berüchtigten Prostituierten-Serienmörders Jack Unterweger …