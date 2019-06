Freche Einbrecher stahlen tagsüber Tresor

Ziemlich frech vorgegangen sind Einbrecher Montag in Arnoldstein. In Abwesenheit des 53-jährigen Hausbesitzers und seiner Frau stahlen die Täter den Schranktresor. In diesem waren Uhren, Schmuck, Sparbücher und Bargeld aufbewahrt. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Tausend Euro. Obwohl der Einbruch zwischen 7.30 und 15.30 Uhr geschah, hat in der Nachbarschaft niemand etwas bemerkt.