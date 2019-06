Was gehört denn in die „Gelbe Tonne“?

Als Erste war die Volksschule am Ponfeld dran; dann gab es im Kindergarten der Ursulinen eine „Abfallstunde“. Am Montag bekamen die Volksschüler in Annabichl Besuch. Germ: „Und auch sie überraschten uns. Die Buben und Mädchen wissen ziemlich genau, dass zum Beispiel Tetrapack, Petflaschen und Dosen in die gelbe Tonne gehören. Wir sind sehr stolz auf sie!“ Die Aufklärung geht auch in den kommenden Jahren weiter.