Bub durch Griff in Rasenmäher schwer verletzt

Ein 31-jähriger Einheimischer war Montag gegen 15:50 Uhr im Garten seines Wohnhauses in Aschau im Zillertal mit Rasenmäharbeiten beschäftigt. Als er kurz stehen blieb, um mit seiner Frau zu sprechen, griff der 3-jährige Sohn seitlich unter den laufenden Rasenmäher und zog sich schwere Verletzungen an der linken Hand zu. Nach der Erstversorgung durch die Notärztin des verständigten Notarzthubschraubers wurde das Kindzur weiteren Versorgung in die Kinderklinik Innsbruck geflogen.