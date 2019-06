Neo-LASK-Cheftrainer kam mit vier Top-Assistenten

Er gratulierte zu Platz 2 in der letzten Saison, verwies darauf, dass der das Ergebnis harter Arbeit war, um zu betonen: „Darauf müssen wir aufbauen!“ So begann Neo-LASK-Trainer Valérien Ismaël Montag seine erste Ansprache an die Spieler, zu denen als dritter Zugang der von Kapfenberg gekommene Thomas Sabitzer (18) stieß. Zudem neu: vier Ismaël-Assistenten!