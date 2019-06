Sitzreiniger: Der Teuerste ist der Schlechteste!

Die Sachverständigenorganisation GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) hat in einem Praxistest die Probe aufs Exempel gemacht und zehn gängige Polsterreiniger verglichen. Klarer Sieger mit dem Prädikat „sehr empfehlenswert“ ist der A1 Polster-/Alcantara-Reiniger Pro von Dr. Wack (12,99 €), der die Schmutzarten am besten packt und sich am besten verarbeiten lässt.