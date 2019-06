Sagan rast mit Etappensieg zur Gesamtführung

Sagan nutzte diese Ausgangslage und lancierte früh den Angriff, dem die Konkurrenz nichts entgegenzusetzen hatte. Dem Italiener Elia Viviani und dem Deutschen John Degenkolb blieben nur die Ehrenplätze auf dem Podest. Für den Tagessieg auf der 4. Etappe am Dienstag kommen Sprinter wie Klassiker-Spezialisten infrage. Zwischen dem Start in Murten und dem Ziel in Arlesheim gibt es drei kleinere klassifizierte Anstiege.