Häftling nahm im Gefängnis Psychologin als Geisel

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) im deutschen Lübeck hat es am Montag eine Geiselnahme gegeben, die zum Glück unblutig zu Ende gegangen ist. Ein Häftling hatte für mehrere Stunden eine Frau in seiner Gewalt. Laut Angaben eines Sprechers des schleswig-holsteinischen Justizministeriums, soll es sich bei der Geisel um eine Psychologin gehandelt haben. Der Täter konnte nach rund fünf Stunden durch Spezialkräfte überwältigt werden.