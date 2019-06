Klage gegen Bürgermeister heizt den Wahlkampf an

„Eine Anwaltskanzlei in Linz arbeitet gerade die Strafanzeige aus. Ich werde sie dann an die Korruptionsstaatsanwaltschaft weiterleiten“, hält Erwin Roth an seiner Ankündigung fest. Er will den Schalchener SP-Bürgermeister Stefan Fuchs wegen des Verkaufs von vier Grundstücken für ein Wohnbauprojekt klagen. „Der Bürgermeister hat die Grundstücksbesitzer überredet zu verkaufen, weil im Interesse der Gemeinde Wohnungen errichtet werden sollen. Deshalb hätte der Verkauf öffentlich ausgeschrieben werden müssen und nicht an eine SP-nahe Wohnbaugenossenschaft vergeben werden dürfen“, erklärt Roth.