„Mit Gabalier vergleiche ich mich nicht so gern“

Wenn Alpenländisches auf Modernes, beziehungsweise Beatbox auf Volksmusik trifft, dann ist Matakustix am Werk. Der Künstlername ist ein Wortspiel aus dem Vornamen „Matthias“ und „Akustisch“. Der Kärntner Matthias Ortner gründete die Band 2012, die durch das Lied „Easy in die Berg“ so richtig erfolgreich wurde und seit April diesen Jahres bei Universal unter Vertrag ist. Im Adabei-TV-Talk verrät der sympathische Künstler, warum er entschieden hat, in seiner Muttersprache zu singen, wer für ihn der große musikalische Vorreiter ist und wir hören in seinen aktuellen Superhit „AlmÖsiKing“ rein!