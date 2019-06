Aussteller zerren Hunde durch Notausgang in Messe

Wilde Szenen haben sich am Wochenende am Messegelände Wels bei der „European Dog Show“ abgespielt. Bei der gigantischen Hundeschau kamen über 20.000 Hunde und ihre Aussteller zusammen, um in den diversen Schauringen um die begehrten Preistrophäen zu rittern. Ausgerichtet vom Österreichischen Kynologenverband, sorgt die Veranstaltung aber nun für einige Aufregung auf Facebook, denn offenbar hatte es beim Einlass in die Messe regelrechte Tumulte gegeben, weil Aussteller ihre Hunde durch Notausgänge und vorbei an den Veterinärkontrollen beim Einlass zur Schau bringen wollten ...