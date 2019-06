„In Linz fehlen noch immer 90 Polizisten“

Nach den Vorfällen vom Wochenende, bei der einerseits vier Männer zwei Fahrgäste in einer Linzer Straßenbahn attackierten und dabei ein Handy erbeuteten und andererseits ein 21-Jähriger nach einem Streit an der Haltestelle Simonystraße eine Pistole zückte, schlägt FP-Sicherheitsreferent Michael Raml Alarm: „Derartige Angriffe in den Öffis konterkarieren die jahrelangen Bemühungen und Investitionen, Menschen zum Umstieg vom Individualverkehr auf Bus, Bim und Zug zu bewegen.“ Der Freiheitliche fordert neben der flächendeckenden Videoüberwachung eine Verschärfung des Strafrechts - statt einem Jahr, künftig zwei Jahre Höchststrafe für Übergriffe aller Art auf Öffi-Benutzer. „Die Sicherheit unserer Fahrgäste muss dem Strafrecht mehr wert sein.“ Was Raml aber noch mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist der Personalfehlstand bei der Linzer Exekutive.