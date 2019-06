Artenschutz: Die Stadt Innsbruck macht’s vor

Vielfalt ist Stabilität

Doch auch Städte können sich beteiligen – Innsbruck nahm das Angebot als erster Ort an. „Je vielfältiger ein Ökosystem, desto stabiler ist es“, erklärt Bürgermeister Georg Willi. „Und in Zeiten des Klimawandels brauchen wir diese Stabilität.“ Zur Qualifikation zum „Naturpark Garten“ fehlte es an nichts: So achtet man in der Hauptstadt etwa schon lang auf selbst produzierten Kompost als Düngemittel. „Innsbruck hat sich in Sachen Biodiversität als innovative, naturnahe Stadt präsentiert“, lobt Linhard.