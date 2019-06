So wird Reise mit dem Auto nicht zur Kostenfalle

Warnweste und Warndreieck gehören grundsätzlich in jedes Fahrzeug, in Slowenien, Italien und Kroatien besteht zudem eine Tragepflicht. Das bedeutet: Jeder Insasse, der nach einem Unfall oder einer Panne das Fahrzeug verlässt, hat eine Warnweste zu tragen. Verbandszeug muss man in Kroatien und Slowenien mitführen, in Italien gibt es dazu kein Gesetz.