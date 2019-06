„Demenz wird von der Gesellschaft unterschätzt“

„Erstmals in seiner Geschichte wird der Mensch so alt“, nennt Stefanie Auer, Expertin der MAS Alzheimerhilfe, als Grund, warum Demenz als neue Alterskrankheit schlechthin rapide zunehmen wird. Demenz bedeutet nicht nur Vergesslichkeit, sondern bringt Veränderungen im Verhalten, in der Kommunikation: „Für Pflegende und die gesamte Gesellschaft eine unterschätzte Herausforderung“, so Auer. Mehr Forschung wäre gut. „Es gibt zwar viel Wissen, aber noch viel zu wenig Praxisforschung“, sagt Auer.