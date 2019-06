Queen verleiht gleich zwei Königen Hosenbandorden

Am Montag verlieh Queen Elizabeth anlässlich des „Garter Days“ wie in jedem Jahr den exklusiven Hosenbandorden in einer Zeremonie in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor. König Willem-Alexander der Niederlande und König Felipe von Spanien wird heuer die große Ehre zuteil, in den royalen Orden aufgenommen zu werden. Begleitet wurden die Monarchen von ihren wunderschönen Gattinnen Maxima und Letizia.