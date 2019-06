Werden Roboter die Chirurgen der Zukunft?

Zukunftsmusik

In zehn bis 20 Jahren könnten einzelne Schritte in Operationen von Robotern übernommen werden, sagt Thomé. In 50 Jahren vielleicht ganze Operationen. Komplett ohne den Menschen gehe es aber nicht, ist sich der Neurochirurge sicher: „Die menschliche Kontrollfunktion ist unbedingt nötig, um schnell Entscheidungen zu treffen.“ Für die Ausbildung werden Simulatoren aber schon in fünf bis zehn Jahren einen noch größeren Stellenwert haben, wie Dietmar Öfner-Velano, Direktor der Innsbrucker Uni-Klinik für Visceral-, Transplantations-und Thoraxchirurgie erklärt: „Dort kann geübt werden, bevor die Technik am Patienten durchgeführt wird. Der Lernprozess geht schneller vonstatten, das hilft auch Arbeitszeiten zu reduzieren.“