Wegschauen bringt keinem der Beteiligten etwas!

Auswirkungen auf das Umfeld

„Manche, die ihre Leistungsfähigkeit mit Suchtmittel steigern wollen, schlittern dann in eine Abhängigkeit“, schildert Haller die Falle: „Jede Droge aber verlangt alles, was sie gibt, mit Zinsen zurück. Oft sind Depressionen oder extreme Erschöpfungszustände der Preis.“ Alkohol ist dagegen im Suchtmitteltrend sogar etwas rückläufig, obwohl: „Wenn einer trinkt, hat das Auswirkungen auf zehn Menschen“, so Haller. Arbeitskollegen müssen oft Fehler des Süchtigen beheben, das trübt das Klima.