Radiolegende Rosemarie Isopp ist tot

Radiolegende und Schauspielerin Rosemarie Isopp ist tot. Wie der ORF am Montag berichtete, ist die 91-Jährige bereits am 5. Juni gestorben. Für viele nicht mehr ganz so junge Österreicher ist sie eine Stimme ihrer Kindheit und vielen vor allem als Moderatorin der Radiosendung „Autofahrer unterwegs“, für die sie von 1957 bis 1988 als Sprecherin fungierte, bekannt. Die Kremationsfeier fand Montagmittag in der Feuerhalle Simmering statt, am 28. Juni wird die Urne am Friedhof Inzersdorf beigesetzt.