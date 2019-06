Österreichische YouTuber drehen „Fremdgeh-Prank“

Was sich liebt, das neckt sich - oder? Markus und Nadine machen es jedenfalls vor, denn auf ihrem Kanal „BadBro Tv“ veröffentlichten sie kürzlich ein Video, in dem Nadine ein Streich gespielt wird. Als sie nach Hause kommt, entdeckt sie Unterwäsche vor der Schlafzimmertüre und erlebt eine böse Überraschung, als sie diese öffnet. Um jeden Sonntag ein neues Video online zu stellen, muss man eben erfinderisch sein. Nadine fand diese Aktion allerdings nicht so lustig. Seht selbst: