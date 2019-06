Wirtschaft startet Höhenflug

„Daran sieht man einmal mehr, dass Niederösterreich für qualitativ hochwertige Produkte steht“, ist Bohuslav überzeugt. Ihr Ziel: (noch) bessere Exportbilanzen. Das will sie auf zwei Wegen erreichen. „Bei Delegationsreisen sind wir Türöffner, stellen Kontakte zwischen Unternehmen her und arbeiten an politischen Übereinkommen, um unseren Betrieben die Arbeit zu erleichtern“, so die Landesrätin. Zuhause setzte man indes auf Information - etwa durch die Ecoplus International, einer Tochter der Wirtschaftsagentur des Landes. Deren Geschäftsführerin Gabriele Forgues will heimischen Exporteuren professionelle Unterstützung bieten: „Seit 2013 knacken wir regelmäßig die 20-Milliarden-Euro-Marke.“ Tendenz steigend.