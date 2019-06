Betrüger ergaunerte mit Paketen 41.000 Euro

Alles begann mit einem Job als Paketzusteller für mehrere Kleintransportunternehmen. Der Ungar belieferte in der Stadt Salzburg Kunden von Versandhäusern, dabei öffnete er Pakete und klaute drei Mobiltelefone. Später wechselte er das Unternehmen und bestellte im Flachgau mit geklauten Datensätzen Pakete auf Rechnung, die er noch vor der Auslieferung abfing und zur Seite schaffte. Insgesamt 59 Pakete ergaunerte der Mann auf diese Weise, unter anderem gelangte er so zu einem Autoschlüssel, mit dem er Ende Jänner ein Fahrzeug aus einem Braunauer Autohaus stahl. Im März verschlug es den Langfinger in den Pongau, wo er einem Elektrofachmarkt 32 Mobiltelefone, fünf Tablets und eine Kamera unterschlug.