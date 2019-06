Polizei zieht fiesem Erpresser-Virus die Zähne

Polizei will aktiv auf die Opfer zugehen

Die GandCrab-Betreiber gaben kürzlich an, mehr als zwei Milliarden US-Dollar von Opfern erpresst zu haben. Es ist wahrscheinlich, dass mehr als 1,5 Millionen Opfer auf der ganzen Welt von dieser Ransomware betroffen sind, schätzte das Bundeskriminalamt. Ein Sprecher betonte, dass nun auch aktiv an Opfer zugegangen und ihnen der Link zugeschickt werde.