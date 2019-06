Abräumarbeiten an der Reschenstraße im Zeitplan

Bereits eine Woche nach Beginn der Sperre am 3. Juni haben die zwölf Mann umfassenden Räumtrupps rund die Hälfte des 800 Meter langen Abschnitts von der Tschingelsgalerie bis zum Unteren Finstermünztunnel von Schadholz und losem Material befreit. Im Zuge dieser Arbeiten ist sehr viel Material in den bestehenden Schutznetzen, aber auch auf der Straße und im umgebenden Gelände gelandet. „Es hat sich somit bestätigt, dass eine Sperre der B180 während der Abräumarbeiten unumgänglich ist“, erklärt Zach. In Kürze wird an der B180 bereits mit der Instandsetzung der vorhandenen Schutzeinrichtungen begonnen. Aus heutiger Sicht ist mit der planmäßigen Aufhebung der Sperre am 29. Juni zu rechen.